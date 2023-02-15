«Влияют все-таки санкции, как ни крути»

Пересказ без прямого цитирования: российские издательства нашли способ обходить санкции и запреты на выпуск мировых бестселлеров. По информации “Ъ”, речь идет, по сути, о формате «книга о книге». У такого произведения появляется свой автор, который прочел первоисточник и переработал содержание. В частности, «Эксмо-АСТ» собирается таким образом издать мемуары принца Гарри. Участники рынка убеждены, что ничего не нарушают. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобный опыт применим не только в книгоиздании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российские издательства нашли относительно приемлемое решение, как довести до читающего населения РФ мировые книжные новинки — они будут издаваться на русском языке в форме пересказа. То есть, грубо говоря, я прочитал книгу и решил вам ее пересказать — тезисно, без прямых выдержек из оригинального текста. Получается, что автор как бы я, следовательно, лицензионные соглашения и иные права не нарушены. Читатель при этом сразу поймет сюжетную линию, основную идею произведения и сделает нужные выводы.

Кстати, такой формат уже существует и вполне может быть востребован у тех, кто не любит долгих преамбул и размышлений, ценит время. На этот счет есть хорошая цитата из советского художественного фильма «Бумбараш»: «Картинки и таблицы пропускаю, а в пролетарскую суть вникаю».

Почему так происходит, понятно. По причине санкций Россия потеряла право на переиздание иностранных бестселлеров. Издательствам между тем нужно выживать в сложных условиях, а народу — читать. Вот приходится искать новые формы работы, так, чтобы не прогореть и совсем не испортить при этом себе репутацию, что чревато в будущем еще большими убытками. Сложно сказать, как иностранные бывшие партнеры к этому отнесутся. Всем же все, по идее, ясно, для чего это делается.

Между тем подобные трудности не только у издательств. Кинопрокатчикам тоже приходится всячески исхитряться, чтобы сохранить заработки и чтобы зритель шел в кино, а не скачивал бы новые фильмы через пиратские сайты. Музеи российские явно остаются без зарубежных экспозиций, в том числе классических, выдающихся. И так далее. Влияют все-таки санкции, как ни крути.

И вот навеяло опять воспоминание из относительно недалекого прошлого. Была такая телепередача «Клуб кинопутешествий», и вел ее очень популярный тогда Юрий Сенкевич. Не менее популярный Михаил Жванецкий по этому поводу отметился очередной бессмертной фразой: «хватит смотреть на мир глазами Сенкевича».

Собственно говоря, речь идет не только о путешествиях. Например, в «Кинопанораме» можно было увидеть немножечко иного кинематографа, в панораме международной — бегло взглянуть на загнивающий Запад. То есть, выражаясь бизнес-языком, доступ к чему-то популярному, но запрещенному или по каким-либо причинам недоступному, возможен, но через посредника.

Мораль такова: ко всему можно привыкнуть и ко многому адаптироваться. Но оригинал при всем при этом всегда остается оригиналом. И с этим очень сложно поспорить. Собственно, возвращаясь к литературе, нет худа без добра — появляется для любителей чтения прямой стимул учить иностранные языки и читать прямо авторскую версию. Если, конечно, удастся ее купить или достать.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".