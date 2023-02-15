Лавров: Дания и Швеция с сентября не отвечают на письма Мишустина по поводу «Северных потоков»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швеция и Дания до сих пор не ответили на официальные письма премьер-министра Михаила Мишустина, отправленные в сентябре. В них глава кабмина предложил назначить контактное лицо для диалога по ситуации с «Северными потоками».

«Я считаю, что это (отсутствие ответа на письмо.— ''Ъ'') хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта»,— сказал глава МИДа на встрече с руководителями бюро иностранных СМИ (цитата по эфиру в YouTube).

Взрывы на «Северном потоке-1» и на введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. Россия и страны Евросоюза назвали случившееся диверсией, а также начали независимые расследования произошедшего.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал на платформе Substack материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"», из-за чего активная дискуссия вокруг взрывов возобновилась. Материал был написан со ссылкой на один источник «с непосредственным знанием оперативного планирования». В тексте утверждается, что взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США. В Белом доме материалы расследования господина Херша назвали ложью и полной фикцией.

Подробнее о том, кто такой Сеймур Херш,— в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Эрдни Кагалтынов