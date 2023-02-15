Погрузка на железнодорожных станциях Ставрополья в январе 2022 года снизилась на 5,3%

В прошлом месяце погрузка товаров на железной дороге в Ставропольском крае составила 494 тыс. т, что на 5,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным компании, в январе текущего года было на железнодорожных путях Ставрополья на 3,3% снизилась погрузка химических и минеральных удобрений (179 тыс. т), на 45,8% — нефти и нефтепродуктов (40,4 тыс. т). В то же время, на 13,6% увеличилась погрузка зерна (235 тыс. т), на 21,2% — продуктов перемола (3,5 тыс. т), на 17,5% — строительных грузов (1,4 тыс. т). Показатели приведены в процентном соотношении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году погрузка на Северо-Кавказской железной дороге снизилась на 8,6%.

Анастасия Назарова