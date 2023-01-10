Погрузка на СКЖД в 2022 году снизилась на 8,6%

В 2022 году погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила 59,5 млн т, что на 8,6% ниже, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба СКЖД.

За 12 месяцев на дороге было погружено 17,8 млн т нефти и нефтепродуктов (снижение на 3,6% по сравнению с прошлым годом). Также снизился на 8,8% объем погруженных строительных материалов — 15,4 млн т.

В 1,2 раза увеличилась погрузка зерна — 4,4 млн т. На 7,7% выросли погрузки цемента (4,2 млн т), и на 2,2% вырос объем перевезенных химических удобрений (2,8 млн т). В 1,6 раза больше было погружено черных металлов.

Общий грузооборот на СКЖД в 2022 году увеличился на 3,1%, составив 99,9 млрд тарифных тонно-км.

Анастасия Назарова