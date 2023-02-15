Работающих в Нижегородской области иностранцев обяжут прививаться против кори

Иностранных граждан, приезжающих в Нижегородскую область на работу, обяжут делать прививку против кори, сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, требование будет действовать как минимум до конца 2023 года. Постановление санитарного врача выйдет в ближайшее время.

По словам министра, пока в Нижегородской области не зафиксировано ни одного случая кори. «Но у наших соседей дела обстоят очень напряженно. В одном из регионов уже более 80 случаев. И нам есть, о чем беспокоиться»,– написал Давид Мелик-Гусейнов.

Эксперты заговорили о рисках вспышек кори в России после сообщений о том, что в Новосибирской области с декабря прошлого года заболели уже 65 человек. Эпидемиологи считают, что источник проблем в непривитых гражданах, в том числе прибывших в Россию на работу из стран ближнего зарубежья.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Россию пока не в чем укорить».

Анастасия Еремина