Смольный подписал госконтракт на монтаж освещения жилого квартала на Васильевском острове за 32 млн рублей

Подведомственное городскому комитету по энергетике СПб ГКУ «Управление заказчика» подписало государственный контракт с ООО «Тесла» на строительство наружного освещения жилого квартала между улицами Гаванской, Весельной и Большим проспектом В.О. Цена контракта составила 32,3 млн рублей, следует их данных сайта госзакупок.

По условиям контракта, подрядчик обеспечит освещение четырех детских площадок, нескольких пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов, а также сквера на перекрестке Гаванской улицы с Большим проспектом. Всего будет смонтирована 61 опора освещения с 79 светильниками. Плановый срок окончания строительно-монтажных работ — ноябрь 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга заключили госконтракт на на строительство Южной широтной магистрали.

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