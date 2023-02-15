У 15 депутатов Госдумы выявили COVID-19 перед посланием Путина

Депутаты Госдумы вчера, 14 февраля, прошли тестирование на коронавирус, было выявлено 15 положительных результатов из 370. Об этом сообщил депутат Денис Парфенов (КПРФ) в Telegram.

Тестирование проводится в преддверии послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что в выступлении акцент будет сделан «на текущей ситуации». На 22 февраля перенесли заседание Совета федерации, в тот же день планируется внеплановое заседание Госдумы.

Лаура Кеффер