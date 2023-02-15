Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту массового отравления в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления свердловчан, в том числе несовершеннолетних, в закусочной «У Аро» на улице Волгоградская в Екатеринбурге. Доклад представит руководитель управления СК по Свердловской области Михаил Богинский.

Напомним, пять клиентов закусочной «У Аро» в период с 4 по 10 февраля заболели острой кишечной инфекцией, двое из них были госпитализированы. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения СанПиН в заведении. Лабораторное обследование установило, что возбудителем болезни у пострадавших стал нововирус второго типа. «Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта с 10 февраля, решением суда от 13 февраля деятельность объекта приостановлена сроком на 90 суток»,— говорили в службе.

Это было уже второе массовое отравление за месяц. С 16 по 19 января острую кишечную инфекцию выявили у 15 клиентов закусочной «У Аро» на улице Декабристов. 20 января Октябрьский райсуд Екатеринбурга закрыл заведение на 90 дней.

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