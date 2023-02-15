«ТЭК СПб» пообещал не начислять пени семьям мобилизованных петербуржцев

Абонентам ГУП «ТЭК СПб», призванным в армию в рамках осенней частичной мобилизации, а также членам их семей не будут начисляться пени за просрочку платежей за коммунальные услуги. Приостановят и исполнительные производства по соответствующим задолженностям, сообщила пресс-служба «ТЭК СПб» в среду, 15 февраля.

«Граждане, заключившие контракт, и члены их семей освобождаются от начисления пеней со дня заключения контракта, но не ранее 07.10.2022, до прекращения действия контракта. С заявлением можно обратиться в любое время, даже если контракт уже прекращен»,— говорится в сообщении.

Заявления на прекращение начисления пени принимает АО «ЕИРЦ СПб». К нему необходимо приложить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие заключение контракта с Минобороны.

Ранее в Петербурге приняли закон о бесплатной юрпомощи для мобилизованных и их семей.

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