В Петербурге приняли закон о бесплатной юрпомощи для мобилизованных и их семей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняло закон бесплатной юридической помощи для мобилизованных и членов их семей. Закон также распространяется на добровольцев — участников СВО.

«Мы специально обозначаем период времени, в который эти лица вправе обратиться за бесплатной юрпомощью, — с момента призыва по мобилизации и в течение одного года со дня увольнения с военной службы»,— отметил один из авторов документа, депутат Денис Четырбок.

Бесплатные консультации в соответствии с законом можно получить по широкому кругу вопросов, включая отсрочку по кредитам, защиту трудовых прав и получением мер соцподдержки.

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