Уволен начальник отделения УФССП по Башкирии, обвиняемый в присвоении денег должников

По требованию прокуратуры уволен начальник отделения – старший судебный пристав уфимского районного отделения судебных приставов УФССП России по Башкирии Раиль Янчурин, обвиняемый в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Прокуратура Демского района внесла в адрес главного судебного пристава республики представление, по результатам рассмотрения которого было принято решение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый с мая 2021 года по июль 2022 года получил от семи должников около 600 тыс. руб. под видом внесения их на счет службы судебных приставов. Однако деньгами распорядился по собственному усмотрению. Уголовное дело рассматривается в Демском райсуде Уфы.

Влада Шипилова

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