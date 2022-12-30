Начальник отделения УФССП по Башкирии обвиняется в хищении у должников 600 тыс. рублей

Прокуратура Демского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения – старшего судебного пристава уфимского районного отделения судебных приставов УФССП России по Башкирии, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и СКР. По данным «Ъ-Уфа», обвиняемым является 35-летний Раиль Янчурин.

По версии следствия, в 2021-2022 годах обвиняемый ввел в заблуждение семерых должников по исполнительным производствам, предложив якобы для упрощения исполнительной процедуры передать ему суммы задолженности. Вместо того, чтобы внести их на депозитный счет УФССП, пристав присвоил деньги, а должникам выдал поддельные квитанции о перечислении задолженности на счет Управления Федерального казначейства республики. В общей сложности он похитил более 640 тыс. руб., считает обвинение.

Раиль Янчурин признал вину и частично возместил ущерб. На время следствия его отстранили от должности. Уголовное дело направлено в Демский райсуд Уфы.

Прокуратура республики внесла представление главе УФССП по Башкирии Ильнуру Махмутову с требованием рассмотреть вопрос об увольнении Раиля Янчурина.

Венера Хисамова

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