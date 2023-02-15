Власти Самары закупят еще 34 трамвайных вагона

Реализация программы модернизации трамвайных путей стартует в Самаре в 2023 году. Она рассчитана на пять лет. Об этом сообщает городской департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На первые три года финансирование уже обеспечено. Кроме того, подготовлены и направлены все документы, включая заявку и обоснование необходимости, для получения еще 34 трамвайных вагонов»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

В минувшем году уже были приобретены 12 других трамвайных вагонов. Они будут поставлены до 1 июля текущего года.

Ранее сообщалось о том, что в нескольких городах Самарской области обновят парк общественного транспорта. Речь идет о новых трамваях и автобусах.

Георгий Портнов