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Города Самарской области получат новые трамваи и автобусы

В нескольких городах Самарской области обновят парк общественного транспорта. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля, на оперативном совещании в региональном правительстве.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Благодаря федеральному гранту будут закуплены 12 трамваев для Самары и 58 автобусов МАЗ и ПАЗ для Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного, Похвистнева и Похвистневского района. По информации администрации Сызрани, местное МУП «СПАТП» получит шесть новых автобусов. Глава города Анатолий Лукиенко сообщил губернатору Самарской области о проблемах с износом автобусного парка и дефиците водителей.

Власти Самарской области также рассчитывают на инфраструктурный кредит в размере 2 млрд руб. для приобретения 34 новых трамваев для областного центра.

Андрей Сазонов

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