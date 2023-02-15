Суд в Петербурге повторно рассмотрит дело о дискредитации армии против экс-депутата Максима Резника

В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга повторно поступило дело административного дела о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении бывшего депутата Заксобрания Максима Резника, следует из материалов на сайте судебной инстанции. В январе протокол в отношении него и действующего парламентария от «Яблока» Бориса Вишневского вернули составителям для устранения недостатков.

Материалы поступили в суд, во вторник, 14 февраля, сейчас суд рассматривает вопрос их принятия. Дело будет рассматривать судья Алина Рахматуллина.

Напомним, Василеостровский районный суд принял административные дела о дискредитации армии против Максима Резника и Бориса Вишневского в конце декабря. Протоколы были возвращены составителям, поскольку оформление материалов осуществлялось неправомочными лицами. В «Яблоке» назвали дело против господина Вишневского политическим. Максим Резник, уехавший из России осенью, говорил, что «рад» протоколу.

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