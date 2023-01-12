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Петербургский суд не стал рассматривать протоколы о дискредитации армии в отношении Максима Резника и Бориса Вишневского

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать административные дела о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении депутата городского ЗакСа от партии «Яблоко» Бориса Вишневского и бывшего парламентария Максима Резника. Оформленные на них протоколы судья вернул составителям.

«Протоколы возвращены в порядке ч.4 ст.29.4 КоАП РФ для устранения нарушений, препятствующих принятию к производству и рассмотрению дел»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Материалы на бывшего и действующего «яблочников» поступили в суд 9 января. Поводом стали высказывания политиков о событиях в украинском городе Буча. В «Яблоке» заявили о политическом характере дела. Максим Резник (политик сейчас находится не в России) в свою очередь заявил, что не придает значения составленному на него протоколу, и даже рад ему, так ак «если бы было иначе», он бы считал, что «недорабатывает».

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