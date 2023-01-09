На действующего и бывшего депутатов ЗакСа от «Яблока» завели дела о дискредитации армии

В Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга поступили протоколы по статье о дискредитации ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП) в отношении депутата ЗакСа от партии «Яблоко» Бориса Вишневского и экс-«яблочника» Максима Резника. На соответствующие материалы на сайте судебной инстанции обратил внимание ЗАКС.Ру.

О том, какой орган составил протоколы, неизвестно. К производству они пока не приняты.

В пресс-службе «Яблока» заявили, что не информированы о сути претензий. Партия расценивает дело как политическое давление. Лидера «Яблока» в ЗакСе Александра Шилова ранее оштрафовали по аналогичной статье на 30 тыс. рублей.

«По сути, возбуждение подобных дел нарушает конституционные права на свободу слова, мысли и информации, и дискредитирует сами понятия права и закона. Разумеется, мы будем защищать наших товарищей от абсурдных обвинений»,— заявил Александр Шишлов.

Максим Резник в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что рад протоколу, так как «если бы этого не было» он бы считал, что «недорабатывает». Сейчас политик находится не в России.

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