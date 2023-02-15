«Мирный сценарий не просматривается совсем»

Решений по самолетам пока нет. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам очередного заседания контактной группы помощи Украине в формате «Рамштайн». По словам министра обороны США, главное на сегодня — обучение украинских войск и обеспечение обслуживания уже поставленной западной военной техники. Как известно, Киев настаивает на поставках современных истребителей, в том числе типа F-16 и их аналогов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что впереди очередной раунд противостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Общие выводы после очередного заседания «клуба друзей Украины» в формате «Рамштайн» таковы: коллективный Запад поддержит своего союзника сколько нужно, в том числе поможет организовать очередное наступление. Пентагон ссылается на Киев — мол, возможно, они захотят провести его весной, которая, к слову, уже совсем скоро. При этом всегда считалось, что наступать удобно, пока земля еще мерзлая, то есть на все про все не так уж и много времени.

Что касается военной части, главное — эффективность. Поставляемое оружие должно работать в комплексе: нужно обучить персонал, чтобы всем этим правильно пользоваться, избегать ненужных потерь — как материальных, так и человеческих. Понятно, что дело это не одного дня. Но работа идет. 14 февраля были продемонстрированы кадры, как проходят тренировки украинцев на уже знаменитых немецких танках Leopard — осваивают потихонечку.

Еще есть очень серьезная проблема со снарядами. Уже и с современными — натовскими. Слишком много их расходуется. Промышленность западных стран не справляется. Но соответствующая работа ведется, трудности постепенно преодолеваются, а пока есть еще советские запасы. Много пишут о том, что в такой далекой стране, как Пакистан, изыскали обширные резервы, которые доставляются по назначению. А там, глядишь, заводы в Европе и Америке увеличат производительность труда.

Относительно поставок современных самолетов какая-либо определенность по-прежнему отсутствует. Но ведь она и с танками отсутствовала. Отмечается, что это очень сложная дорогая техника — обучаться управлению долго, а гробить ее просто так не имеет никакого смысла. Есть идея нанять за большие деньги западных пилотов-ветеранов. Официально это как бы не поддерживается, а там, как говорится, всякое может быть.

Можно смело сказать, что украинская армия постепенно перевооружается по западным стандартам, и, кажется, что в определенной перспективе — не очень, кстати, далекой — цель эта будет достигнута. Естественно, что и до самолетов в таком случае дело дойдет. Тем более что общество в основной своей массе не против, по крайней мере, на сегодняшний день. Что будет завтра, мы точно сказать не можем. Возможно, наступит усталость, и политический вектор сменится.

В этой связи важно отметить, что очень большие деньги уже вложены, оборудование дорогое технологичное поставлено — бросать все это на полпути, наверное, неправильно ни с какой стороны. Повторить Афганистан — избиратель не поймет. Не говоря уже о моральном факторе — они ведь тоже своих не бросают, по идее. Хотя, конечно, мировой капитал циничен.

Собственно говоря, к чему все это — в целом какой-либо мирный переговорный сценарий на сегодня не просматривается совсем. Говорить всерьез про некий «корейский вариант» — то есть замораживание конфликта надолго — конечно, можно, но пока это больше похоже на красивые фантазии журналистов и различных комментаторов. Впрочем, наверное, такое нельзя исключать. Когда ни у кого не будет сил двигаться дальше, возникнет патовая ситуация. Но, как бы то ни было, это будет явно не сегодня. Сейчас впереди новый серьезный раунд противостояния, последствия которого неочевидны — это уже практически свершившийся факт.