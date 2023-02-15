Завод «Азовмаш» в Мариуполе полностью разминирован

Первым из промышленных предприятий в Мариуполе полностью разминировали завод тяжелого машиностроения «Азовмаш». Об этом ТАСС сообщили в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

«Задачи по поиску и разминированию взрывоопасных предметов на территории завода "Азовмаш" выполнены»,— сказал представитель ведомств.

Завод «Азовмаш» был основан в апреле 1958 года. Являлся крупнейшим машиностроительным предприятием Украины. Специализировался на производстве металлургического оборудования.

В августе 2022 года Минстрой РФ сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Планируется восстановить производство заводов города, а также создать специальные экономические зоны в районе морского порта. В январе глава Минпромторга Денис Мантуров посетил ряд предприятий города, в том числе «Азовмаш», и пообещал восстановить их.

Лаура Кеффер