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Коммерсантъ FM
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Завод «Азовмаш» в Мариуполе полностью разминирован

Первым из промышленных предприятий в Мариуполе полностью разминировали завод тяжелого машиностроения «Азовмаш». Об этом ТАСС сообщили в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

«Задачи по поиску и разминированию взрывоопасных предметов на территории завода "Азовмаш" выполнены»,— сказал представитель ведомств.

Завод «Азовмаш» был основан в апреле 1958 года. Являлся крупнейшим машиностроительным предприятием Украины. Специализировался на производстве металлургического оборудования.

В августе 2022 года Минстрой РФ сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Планируется восстановить производство заводов города, а также создать специальные экономические зоны в районе морского порта. В январе глава Минпромторга Денис Мантуров посетил ряд предприятий города, в том числе «Азовмаш», и пообещал восстановить их.

Лаура Кеффер

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