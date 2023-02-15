Le Figaro: армия Франции столкнулась с дефицитом боеприпасов из-за помощи Украине

Армия Франции испытывает нехватку боеприпасов на фоне военной помощи Украине. Проблему осознают в Минобороны страны. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на доклад на депутатов Национального собрания Жюльена Ранкуля и Венсана Брю.

«Сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм»,— сказано в докладе, который приводит Le Figaro. Депутаты призвали к переоценке запасов вооружений с учетом вероятности крупного столкновения, а также к восстановлению арсеналов.

Как пишет Le Figaro, проблему с вооружениями осознают как в Минобороны Франции, так и производители вооружений. Газета отмечает, что объемы производства пороха для боеприпасов не удовлетворяют нынешные потребности, так как рынок был долгое время адаптирован к «логике мирного времени».

14 февраля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Франция поставит Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T. По его словам, страна также нарастит производство 155-миллиметровых боеприпасов для нужд ВСУ совместно с Австралией.

О поставках вооружения Украине — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Олеся Павленко