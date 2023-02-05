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У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки. По данным камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр находился в 51 км от Усть-Камчатска на глубине 33 км. О разрушениях не сообщалось. В прошлый раз землетрясение магнитудой на уровне 5 произошло в начале января.

Кроме того, возле берегов Японии были зарегистрированы толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 292 км к югу-востоку от города Татеяма на глубине 60 км. Примерно в это же время произошло сильное землетрясение в Чили. Магнитуда составила 6, эпицентр находился на глубине 94 км в 45 км к северо-западу от города Кокимбо.

Леонид Уварчев

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