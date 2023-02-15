Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Коломне

В ангаре на территории бывшего завода в подмосковной Коломне ликвидировали открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Московской области.

Как сказано в сообщении, пожар локализовали на площади 900 кв. м. к 22:26 мск, открытое горение ликвидировали к 00:16 мск. В тушении пожара принимают участие 100 человек и 29 единиц.

Первое сообщение о пожаре на территории бывшего завода в Коломне поступило в МЧС 17:32 мск 14 февраля. Сообщалось, что перекрытия между первым и вторым этажами рухнули. Ангар находится напротив предприятия АО «НПК „КБ машиностроения“», которое производит вооружение и военную технику.

Олеся Павленко