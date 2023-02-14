В Коломне загорелся ангар на территории бывшего завода

В подмосковной Коломне на территории бывшего завода загорелся ангар. Площадь пожара составляет 900 кв. м. Частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания. На место отправлен пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 17.32. Горит здание по адресу: Окский проспект, дом 66. Судя по карте, ангар находится напротив предприятия АО «НПК „КБ машиностроения“», которое производит вооружение и военную технику.

По данным РЕН ТВ, в здании ранее находился завод по ремонту железнодорожного состава. Пожар тушат 100 человек и 29 единиц техники.

Анастасия Ларина