WSJ: США могут передать Киеву перехваченное иранское оружие

Военные США обсуждают возможность передачи Украине перехваченного иранского оружия и боеприпасов, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Оружие было перехвачено у побережья Йемена в последние несколько месяцев.

По информации WSJ, Украине могут передать более 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, более 7 тыс. бесконтактных взрывателей, а также некоторое число противотанковых ракет. Их точное количество не уточняется. Оружие было перехвачено у контрабандистов, которых США подозревают в связях с Ираном.

Согласно оружейному эмбарго ООН, США должны уничтожить, хранить или избавиться от этого оружия. По данным WSJ, американские чиновники сейчас ищут лазейку, которая позволит обойти ограничение и передать вооружение Украине.

Ранее США и союзники не раз обвиняли Иран в поставках вооружения йеменским хуситам. Иран отрицал это. В том числе хуситы используют иранские дроны Shahed-136 с дальностью 2 тыс. км.

По подсчетам Конгресса США, с начала военного конфликта России и Украины США предоставили Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму более $110 млрд. Из них $27,4 млрд пришлись на нужды в области безопасности. 3 февраля Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд.

Олеся Павленко