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обновлено 22:43

На новой базе Росгвардии в Воронеже могут внедрить элементы обучения из Российского университета спецназа

При создании в Воронеже новой базы Росгвардии для одновременной подготовки не менее чем 500 бойцов, о которой ранее рассказывал губернатор Александр Гусев, может быть использован опыт подготовки бойцов в Российском университете спецназа (РУС; расположен в чеченском Гудермесе). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти со ссылкой на предварительные итоги визита в Чечню губернатора Александра Гусева. «Возможно и участие инструкторов РУС в подготовке воронежских бойцов»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье».

«Воронежская область намерена изучать опыт Чеченской Республики в военном деле»,— говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Ранее господин Гусев посетил РУС и не исключил сотрудничества с университетом при создании базы Росгвардии. «Глава воронежского управления Росгвардии Дмитрий Астафьев, который находится со мной в рабочей поездке, сообщил, что подобную базу мы можем построить и у нас, в сжатые сроки. Чеченские коллеги помогут с проектно-строительной документацией. Правительство нашего региона приветствует идею и готово оказать помощь. Это будет хорошей поддержкой СВО и другим задачам, которые выполняет ведомство»,— сообщал глава региона. Он отметил, что уже поручил вице-губернатору Сергею Трухачеву проработать разные варианты выделения земельных участков для строительства базы.

Источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти полагают, что подрядчиком строительства может стать воронежский «Домостроительный комбинат».

Его основатель, сенатор от региона Сергей Лукин принимал участие в рабочем визите в Чеченскую республику и вместе со всей делегацией знакомился с местными образовательными объектами.

Российский университет спецназа был основан 1 августа 2013 года по предложению главы Чечни Рамзана Кадырова. Сейчас РУС — единственное частное учебное заведение РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений.

Олег Мухин

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