В Воронеже могут возвести базу Росгвардии для одновременной подготовки не менее 500 бойцов

Власти Воронежской области намерены возвести в регионе современную базу Росгвардии, в которой одновременную подготовку смогут проходить не менее 500 бойцов. О таких планах в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев, который находится в рабочей поездке в Чеченской республике и намерен познакомиться с устройством военно-образовательных объектов в этом регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Гусева, вместе с председателем правительства Чеченской республики Муслимом Хучиевым они уже посетили в Грозном базу управления Федеральной службы войск национальной гвардии. «Особенно впечатлен подходом к организации быта бойцов: они размещены в комфортных, быстровозводимых домах, есть вся необходимая техника и оружие, столовая, медчасть, тир, спортсооружения и многое другое. Такой опыт будет полезен и для нас: глава воронежского управления Росгвардии Дмитрий Астафьев, который находится со мной в рабочей поездке, сообщил, что подобную базу мы можем построить и у нас, в сжатые сроки. Чеченские коллеги помогут с проектно-строительной документацией. Правительство нашего региона приветствует идею и готово оказать помощь. Это будет хорошей поддержкой СВО и другим задачам, которые выполняет ведомство»,- написал Александр Гусев.

Он также отметил, что вице-губернатору Сергею Трухачеву поручил проработать разные варианты выделения земельных участков для строительства базы: «Предварительно, это будет объект на одновременное проживание и подготовку сразу 500 бойцов. Воронежское управление Росгвардии предложило варианты размещения».

Андрей Цветков