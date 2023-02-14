В Госдуму внесли проект обращения к ООН о расследовании подрыва «Северных потоков»

Комитет Госдумы по международным делам представил проект обращения к ООН с предложением «безотлагательно» провести международное расследование преступления США, совершенного на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В проекте обращения упоминается материал американского журналиста Сеймура Херша, опубликованный 8 февраля под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». Инициаторы документа считают, что эта статья доказывает ответственность администрации президента США Джо Байдена за случившееся и материальный ущерб, нанесенный владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов.

Депутаты считают, что материал Сеймура Херша должен «стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба». В обращении, в частности, Вашингтон обвиняется в «игнорировании международного права» и «пещерной русофобии». Депутаты призывают инициировать расследование «акта международного терроризма» и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей.

В своем материале Сеймур Херш, ссылаясь на сообщение одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования», сообщал, что взрывы на газопроводах были секретной операцией США. В ее реализации якобы помогала Норвегия. 26 сентября 2022 года, говорилось в материале, по приказу из администрации Джо Байдена разведывательный самолет Orion P8 ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, сигнал с которого активировал взрывчатку. В Белом доме эту информацию назвали ложью и полной фикцией.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. Россия и страны Евросоюза назвали случившееся диверсией. Расследованием занялись Дания и Швеция, поскольку инцидент произошел в их экономических зонах. К ним присоединилась Германия. В «Газпроме», который допустили к расследованию позже, сообщили, что на месте взрывов обнаружены две воронки глубиной три и пять метров.

Подробнее о Сеймуре Хурше и его расследованиях — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Лусине Баласян