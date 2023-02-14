В Сочи дороги от снега расчищают 250 единиц техники и 400 человек

В Сочи расчисткой и обработкой дорог от снега занимаются более 250 единиц техники и более 400 человек. Их количество было увеличено по поручению мэра Алексея Копайгородского, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Только в Лазаревском районе, где идет сильный снегопад, работает около 70 единиц техники и более 150 человек. На федеральных трассах движение осуществляется в штатном режиме. Под особым вниманием находятся горные и предгорные районы – Солохаульский, Лыготхский и Кировский сельские округа. Туда направлена дополнительная спецтехника.

Ситуацию с погодой и ее последствиями контролирует оперштаб. Все службы курорта продолжат работать в усиленном режиме. Ночью будут дежурить более 50 бригад коммунальщиков. В данный момент в городе в усиленном режиме расчищают дороги на маршрутах от образовательных учреждений в горные районы.

В Сочи из-за прогнозов по очень сильному снегу объявили штормовое предупреждение. Сильный снег на территории курорта ожидается до середины суток 15 февраля.

Татьяна Ручкина

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