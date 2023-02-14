Кириенко призвал муниципалитеты поддерживать семьи всех участников боевых действий на Украине

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко попросил глав муниципалитетов помогать и поддерживать семьи участников военного конфликта на Украине. Как уточнил господин Кириенко, его просьба относится и к контрактникам, и к мобилизованным, и к добровольцам, и к кадровым офицерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои — все участники специальной военной операции»,— сказал Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (цитата по ТАСС).

21 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников военной операции на Украине от налога на доходы физических лиц и страховых взносов. 22 октября мобилизованным предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Согласно постановлению правительства, принятому в январе текущего года, страховой стаж мобилизованных и военных на спецоперации засчитывается в двойном размере.

Подробнее о том, что происходит на 356-й день после ввода войск России на Украине, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».