Владимир Путин призвал судейский корпус не допускать излишнего давления на бизнес со стороны силовиков. Президент, в частности, призвал при избрании меры пресечения чаще использовать домашний арест и освобождение под залог. Между тем в Кремле фактически подтвердили участие главы государства в съезде РСПП в начале марта. При этом отдельно было подчеркнуто, что вопросов для обсуждения накопилось предостаточно. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что предпринимателям придется в итоге дополнительно помочь национальной экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Очередной съезд РСПП — событие, безусловно, важное, и тем для обсуждения с президентом найдется немало. Даже из этого сухого протокольного сообщения нетрудно вычленить истину. Проблема есть, и не одна, поэтому без первого лица действительно не обойтись. Предыстория вопроса такова: первый вице-премьер Андрей Белоусов еще в декабре 2022 года предложил крупному бизнесу разово скинуться в российский бюджет, так сказать, в добровольном порядке.

В качестве базовой, то есть, скорее всего, минимальной, обсуждалась сумма в 200 млрд руб. Основание следующее — прошлый год был в целом хорошим для компаний, заработали неплохо, так что, друзья, делайте взносы. Дело государственное, вам зачтется.

Понятно, что слово «добровольно» формально предполагает, что, по идее, можно ответить отказом. Конечно, совсем отказаться нельзя, но мы понимаем, что можно попробовать поторговаться. Это и было сделано. РСПП два месяца обсуждал правительственное предложение и пришел к выводу, что, к сожалению, подобное невозможно. Но при этом крупный бизнес понимает сложность ситуации, поэтому предлагает в качестве альтернативы некоторые налоговые изменения, в частности, повышение ставки налога на прибыль. Кабинет министров отреагировал прохладно, без энтузиазма.

Понятно, что в марте будет съезд РСПП, приедет президент и сделает предложение, от которого уже точно нельзя будет отказаться. Придется скинуться, но в ответ последуют «пряники», пусть не сейчас, но рано или поздно они будут.

В чем же главная проблема? Скинуться-то, конечно, можно, не впервой. Вопрос — что дальше? Раньше был экспорт, поставляли продукцию, в том числе и в недружественные страны, взамен получали нужные технологии, оборудование, и, соответственно, появлялась возможность инвестировать для дальнейшего получения прибыли. Нынче что ни день, то новые санкции, а внутри страны маячит перспектива мобилизационной экономики или иных схожих мер.

В общем и целом может так статься, что следующий добровольный взнос предпринимательское сообщество не осилит. Хотя, конечно, запас прочности какой-никакой имеется, за тучные годы накопили. Но важна перспектива, правила игры. Дальше-то что? И вот на этот счет пока не совсем все понятно. И это главный вызов — неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне.

Однако 21 февраля состоится оглашение президентского послания Федеральному собранию, и затем, видимо, последуют разъяснения уже на съезде Союза промышленников и предпринимателей. Скорее всего, даже не на нем самом, а на так называемой закрытой части, в узком кругу. Пытаться строить прогнозы бессмысленно, но можно сказать с высокой долей вероятности, что добровольного взноса вряд ли удастся избежать.

Но называться все это, скорее всего, будет как-то по-другому, по-рыночному. Можно даже объявить это очередной важной реформой. Как ни крути, так расставаться с деньгами намного приятнее.

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