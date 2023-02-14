Свердловским аэропортам планируют продлить налоговые льготы

Аэропортам и аэродромам в Свердловской области могут продлить налоговые льготы, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона. По ее данным, комитет по бюджету, финансам и налогам рекомендовал региональному парламенту продлить снижение налогов на 50% на имущество организаций, чье недвижимое имущество входит в состав авиапредприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный аэропорт Кольцово

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Международный аэропорт Кольцово

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На продление льготы могут рассчитывать аэропорты:

если размер среднемесячной заработной платы работников организации в отчетном периоде составил не менее 90% размера среднемесячной зарплаты в целом по экономике региона за 2022 год;

если сохранены не менее 90% среднесписочной численности работников по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в конце 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперштабу проработать вопрос продления поддержки екатеринбургского аэропорта Кольцово. «''Уральские авиалинии'' и аэропорт Кольцово прошли период турбулентности с минимальными потерями. В сложившейся непростой ситуации предприятия сумели быстро и грамотно сориентироваться. Главное — обе компании сохранили рабочие коллективы. Во многом это результат своевременной и продуманной господдержки»,— сказал Евгений Куйвашев.

Аэропорт Кольцово в 2020-2021 годах столкнулся со снижением пассажиропотока из-за пандемии коронавирусной инфекции, а в 2022 году из-за санкций и других ограничений в авиаотрасли, спровоцированных специальной военной операцией (СВО) на Украине. Например, в 2020 году аэропорт обслужил 3,55 млн человек, что на 44% ниже показателей 2019 года. По итогам 2022 года пассажиропоток составил 5,84 млн человек, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Снижение трафика в Кольцово объяснили закрытием аэропортов Юга страны.

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Василий Алексеев