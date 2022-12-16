Свердловский оперштаб обсудит продление налоговых преференций для Кольцово

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперштабу проработать вопрос продления поддержки аэропорта Кольцово, сообщил департамент информационной политики региона. Ранее ставка налога на имущество для аэропорта была снижена при условии сохранения организацией численности персонала и размера заработной платы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«''Уральские авиалинии'' и аэропорт Кольцово прошли период турбулентности с минимальными потерями. В сложившейся непростой ситуации предприятия сумели быстро и грамотно сориентироваться. Главное — обе компании сохранили рабочие коллективы. Во многом это результат своевременной и продуманной господдержки»,— сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в июне власти Свердловской области приняли решение о предоставлении налоговых льгот авиакомпании «Уральские авиалинии» и екатеринбургскому аэропорту Кольцово для сохранения коллектива и работы «в сложных экономических условиях». Проведя консультации с экспертным сообществом, профильными членами правительства, представителями отрасли губернатор принял решение проработать возможность продления действия этой меры в 2023 году.

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Диана Сунагатуллина