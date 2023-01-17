Кольцово избежал снижение международного трафика за счет рейсов в СНГ и на зарубежные курорты

По итогу 2022 года пассажиропоток аэропорта Кольцово составил 5,84 млн человек, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе аэропорта. Впрочем, Кольцово удалось сохранить международный трафик на уровне 2021 года, несмотря на санкции и другие ограничения в авиаотрасли, спровоцированные военной спецоперацией на Украине и пандемией коронавируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, несмотря на отмену регулярных и чартерных рейсов в ряд стран, было увеличено число рейсов в страны СНГ, в частности в Армению, Казахстан и Таджикистан, и на курорты Турции, ОАЭ, Индии и Таиланда. Чаще всего из Екатеринбурга летали в Анталью, Душанбе и Дубай. Всего в 2022 году рейсами в другие страны воспользовались около 1,14 млн человек.

Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составил 4,7 млн человек, что на 200 тыс. меньше, чем в 2021 году. Самыми популярными направлениями по традиции стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Снижение трафика в Кольцово объяснили закрытие аэропортов Юга страны.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте