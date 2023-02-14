Nordwind запустит из Сочи рейсы в пять городов

В летнюю полетную программу авиакомпания Nordwind начнет осуществлять перевозку пассажиров в пять городов. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика».

С 3 мая, по четвергам и воскресеньям открываются рейсы по направлению Сочи-Чита (с пересадкой в Кемерово). В обратном направлении (с пересадкой в Кемерово) самолеты начнут летать с 4 мая по средам и воскресеньям.

С 27 мая откроются еще четыре направления полетов из Сочи. По средам и субботам запустят рейсы в Нижневартовск. В эти же дни, а также понедельник начнут летать самолеты в Сургут. По вторникам и субботам будут летать самолеты в Киров, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – в Сыктывкар.

Авиакомпания Nordstar ранее сообщила об открытии продажи билетов на перелеты по направлению Норильск — Омск — Сочи и обратно. О расширении программы полетов из Сочи в 11 городов также сообщил «Аэрофлот».

Татьяна Ручкина

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