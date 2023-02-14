Нехватка водителей в городском транспорте Екатеринбурга составляет 30%

В общественном транспорте Екатеринбурга не хватает порядка 30% водителей, заявил на комиссии по горхозу екатеринбургской гордумы председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Ощепков. «Никого не буду обманывать — проблема существует. Некомплект водителей 30%, но работа проводится постоянная», — рассказал господин Ощепков, добавив, что скоро «Гортранс» будет участвовать в ярмарке вакансий.

По словам Игоря Ощепока, числа беженцев, которые прибыли с территории СВО в «Гортранс» было трудоустроено 25 человек. На спецоперацию добровольцами из «Гортранса» уехали семь человек.

На вопрос депутатов, в чем причина неукомплектованности: устаревший парк или уровень заработной платы, господин Ощепков ответил, что и то и другое. Так, средняя зарплата составляет 40 тыс. руб., а с учетом переработок — 50 тыс. руб.

Напомним, с 20 февраля стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях в Екатеринбурге вырастет до 33 руб. По словам заместителя главы города Алексея Бубнова, средства, полученные от повышения стоимости проезда, планируется направить на повышение зарплат водителям и кондукторам, а также на обновление транспорта.

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