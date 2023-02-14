МФЦ с картинами и экобоксами открыл свои двери на Васильевском острове

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге недалеко от метро «Приморская» открылся новый МФЦ. Внутри работают 30 окон приема и выдачи документов, в том числе пять для юридических и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе Смольного.

В зале работает цифровой голосовой консультант, для клиентов доступны коворкинг с доступом в интернет, оборудованной детской зоной, розетки для зарядки телефонов, а также возможность сделать фото на документы и выпить кофе. МФЦ на Наличной улице стал самым большим в городе, в него можно обратиться за 355 услугами.

Кроме того, в нем в настоящее время проводится выставка работ учащихся художественного лицея имени Иогансона при Российской академии художеств.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что петербуржцы через «Госуслуги» могут вернуть деньги за путевки в детские лагеря.

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