Путин: российские суды и после выхода из ЕСПЧ способны надежно защищать права россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что он думал о возможном снижении защищенности прав человека в России после ее выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Однако президент выразил уверенность в том, что российские суды способны надежно защищать права россиян.

Говоря о причинах выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ, президент заявил, что «здесь не нужно никаких особо комментариев». По его мнению, вердикты суда носили «политизированный характер», что неприемлемо.

«Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране. Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда… Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить»,— сказал президент, выступая на совещании судей арбитражных и военных судов (цитата по сайту Кремля).

Россия объявила о выходе из Совета Европы в марте 2022 года, а в сентябре вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. 11 июня Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Однако ЕСПЧ продолжит рассмотрение жалоб, поступивших от россиян до 16 сентября.

Несмотря на выход из конвенции по правам человека, Россия все равно сохраняет место среди лидеров по числу обращений в ЕСПЧ: на ее долю приходится 16 750 дел, или 22,4% всех находящихся на рассмотрении. В январе ЕСПЧ впервые вынес решение по России без участия российского судьи.

Подробнее — в материале «Страсбург ищет обходные пути».

Анастасия Ларина