Объем вкладов петербуржцев достиг рекордных 3,2 трлн рублей

Объем вкладов жителей Санкт-Петербурга на 1 января 2023 года с учетом средств на счетах эскроу достиг рекордного показателя в 3,2 трлн руб. Общая сумма накоплений по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,2%, месячная динамика была наибольшей по итогам 2022 года, следует из данных пресс-службы Северо-Западного ГУ Банка России.

Такие показатели в ЦБ объясняют ростом процентных ставок. Максимальная ставка в конце декабря составляла 8,2% годовых, также некоторые банки запускали привлекательные программы. В Петербурге сохраняется сдержанная потребительская активность, значительная часть горожан предпочитает сберегать, а не тратить.

«За прошлый год общая сумма вкладов горожан выросла на 4,4%. На 1 января 2022 года она немного превышала 3 трлн руб. Значительную часть сбережений петербуржцев – около 90% – составляют вклады в рублях»,–– следует из релиза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что производство химпромышленности и фармацевтики в СЗФО стимулировал рост спроса на импортозамещение.

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