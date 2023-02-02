Производство химпромышленности и фармацевтики в СЗФО стимулировал рост спроса на импортозамещение

В конце 2022 года предприятия химической отрасли и фармацевтики отметили повышенный спрос на продукцию, производимую для замещения импорта, что позволило нарастить объемы производства. К примеру, компания химотрасли из Ленобласти начала производство антикоррозийных покрытий для труб на нефте- и газопроводах, следует из нового выпуска доклада «Региональная экономика» Центробанка РФ.

Также на производстве минеральных удобрений в Псковской области наладили выпуск ПЭТ-пленки. Расширение производства характерно для фармацевтической отрасли, к примеру, петербургская компания освоила выпуск аналога импортного препарата и нарастила выпуск фармсубстанций.

«Потребительская активность в декабре 2022 года и начале января 2023 года на Северо-Западе оставалась сдержанной. Наряду с расширением предложения продовольствия это замедляло рост цен. Ценовые ожидания предприятий макрорегиона в январе снизились. Это отмечалось в сельском хозяйстве, торговле и промышленном производстве»,— следует из релиза ЦБ.

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