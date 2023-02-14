Пенсионерку из Башкирии, обвиняемую в распространении фейков о ВС РФ, признали вменяемой

Судебно-психиатрическая экспертиза Республиканской клинической психиатрической больницы Уфы признала вменяемой пенсионерку из Стерлитамака Раису Болдову, обвиняемую в распространении фейков об использовании армии и деятельности правительства РФ (ч.1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил ее адвокат Айдар Хызыров.

В марте 2022 года госпожа Болдова опубликовала «ВКонтакте» видеоролики, в которых, по мнению следствия, содержалась информация, не соответствующая действительности. Раиса Болдова, не отрицая публикацию спорных видеороликов, вины не признает.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводилась в январе по требованию Стерлитамакского городского суда.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на завтра. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

Венера Хисамова

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