В Казани количество самозанятых за 2022 год выросло на 40%

В Казани в настоящее время зарегистрированы свыше 80 тыс. самозанятых, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом заявил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров.

Количество субъектов МСБ составляет 80,4 тыс. человек, что на 2 тыс. человек больше, чем за год до этого. Число татарстанцев, которые работают в секторе малого и среднего предпринимательства достигло 350,3 тыс. человек, увеличившись за год почти на 25 тыс.

Всего предприниматели Казани за 2022 год перечислили в бюджет города более 7,6 млрд руб., что на 13,5% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"