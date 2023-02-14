В мэрии рассказали по каким маршрутам будут ходить новые троллейбусы, которые привезут в Екатеринбург

В администрации Екатеринбурга назвали маршруты, по которым планируют запустить новые троллейбусов с автономным ходом, которые скоро поставят в уральскую столицу. По словам председателя комитета по транспорту администрации города Игоря Ощепкова, рассматривают следующие варианты:

Маршрут №4 (станция «Динамо» – Больница №7);

Маршрут №37 (ул. Посадская – ул. Библиотечная);

Маршрут №14 (Академгородок – ЦПКиО им. Маяковского);

Маршрут №1 (Химмаш – Железнодорожный вокзал)

Господин Ощепков также отметил, что нужно запускать транспорт и в Академический, так как «надо вывозить оттуда достаточно большое количество людей». По его словам, в городе появится 49 новых троллейбусов. Первые пять штук должны будут передать 27 числа, в марте еще пять и каждый месяц будут передавать по пять единиц техники. Также он заявил, что город планирует приобрести 25 трамваем при поддержке бизнес-сообществ Екатеринбурга.

Напомним, с 20 февраля стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях в Екатеринбурге вырастет до 33 руб. По словам заместителя главы города Алексея Бубнова, средства, полученные от повышения стоимости проезда, планируется направить на повышение зарплат водителям и кондукторам, а также на обновление транспорта.

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