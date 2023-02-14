ФНЛ планирует расселить «Шинник» и «Минай» после драки в отеле

Футбольная национальная лига России (ФНЛ) оказывает помощь в расселении российских и украинских игроков из турецкого отеля Royal Seginus (Анталья), где произошла драка. Об этом заявил президент ФНЛ Наиль Измайлов в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что ФНЛ внимательно следит за ситуацией. «Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов»,— написал господин Измайлов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что драка между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» произошла вечером 13 февраля. Несколько ярославских игроков получили повреждения. «Шинник» находится в Турции на тренировочном сборе. Как сообщал гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков, одним из условий клуба было отсутствие в отеле украинских команд, но оно было нарушено.

Антон Голицын