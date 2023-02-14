В Краснодарском крае зарегистрировали несколько случаев заболевания корью. Первый случай был выявлен в Анапе у семилетней школьницы. В настоящий момент известно о пяти заболевших, двое из них — взрослые. Чем опасна корь в XXI веке и как от нее защититься, рассказала заслуженный работник здравоохранения Кубани, заведующая педиатрическим отделением City-Clinic Елена Дереза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Дереза

Фото: предоставлено автором Елена Дереза

Фото: предоставлено автором

«Корь — это острое инфекционное заболевание, одинаково тяжело протекающее как у маленьких детей, так и у взрослых. Сопровождается заболевание лихорадкой, высокой температурой до 40 градусов, насморком, сухим надсадным кашлем, конъюнктивитом, болями в горле. На третий-четвертый день на коже заболевшего появляется красная пятнистая сыпь. Первые высыпания появляются на лице, за ушами, затем охватывают туловище и конечности. В течение пяти-семи дней высыпания держатся по всему телу. Затем постепенно начинают исчезать.

Заразный период при инфицировании корью длится в течение восьми первых дней заболевания. Как раз первые четыре дня, когда у человека проявляются только температура, кашель и боль в горле, он может активно посещать медицинские учреждения. Это повышает риски распространения инфекции среди людей без иммунитета — ранее не болевших корью и непривитых.

Корь опасна своими осложнениями. До 25% заболевших корью имеют осложнения в тяжелой форме, в некоторых случаях приводящие к летальному исходу. Это тяжелая пневмония, ложный круп, энцефалит, отиты, пиелонефриты. Специфических препаратов для лечения кори не существует. На нее не действуют противовирусные препараты, а антибиотики назначаются лишь при возникновении осложнений. После перенесенной кори долго сохраняется сниженный иммунитет, поэтому человек может легко заболеть любой другой инфекцией, которая также будет протекать в тяжелой форме.

Чтобы не заболеть корью, необходимо вовремя сделать прививку. Детей вакцинируют в один год, следующая ревакцинация в 6 лет перед школой. Дальнейших плановых ревакцинаций Национальным календарем профилактических прививок не предусмотрено. Исключение — если это молодые люди до 35 лет, ранее не болевшие корью, не получившие своевременно вакцинацию от кори или привитые от кори однократно. Такие пациенты могут обратиться в поликлинику по месту жительства и вакцинироваться от кори бесплатно.

Также от кори могут вакцинироваться люди по эпидпоказаниям. Для этого нужно в течение трех суток после контакта с инфицированным корью обратиться в свою поликлинику. Если у пациента на этот момент нет клинических проявлений заболевания, если он никогда не болел корью, если прививка от кори делалась ранее лишь однократно, его обязательно привьют по эпидпоказаниям. Все остальные лица прививаются по желанию в платном режиме в Центрах вакцинации или прививочных кабинетах частных клиник. На сегодняшний день вакцина от кори доступна только в краевом Центре вакцинации ГБУЗ СКИБ (ул. им. Митрофана Седина, 204), а также в поликлиниках по месту жительства. В частных клиниках нашего региона вакцин от кори сегодня нет».

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