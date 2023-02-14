Суммарная площадь пустующих офисов в Петербурге выросла на 55%

Доля свободных офисных площадей в Санкт-Петербурге по итогам 2022 года выросла до 10,4%, что стало рекордным показателем за последние пять лет. В абсолютных значениях суммарная площадь пустующих зданий составила 409 тыс кв. м., что на 55% превысило показатель конца 2021 года, следует из данных IBC Real Estate.

Высвобождение помещений происходит как в зданиях класса А, так и класса B, где вакантность выросла до 10,1% и 10,6% соответственно. Наибольшее количество офисов освободилось после закрытия ряда крупных IT-компаний.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году показатель вакантности продолжит рост до 12-14% за счет высвобождения площадей и ввода новых офисов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что арендаторы заняли треть освобожденных в Петербурге зарубежными компаниями офисов.

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