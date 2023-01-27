Арендаторы заняли треть освобожденных в Петербурге зарубежными компаниями офисов

Иностранные компании, ушедшие из России в 2022 году, занимали в Санкт-Петербурге 144 тыс. кв. м. качественных офисов класса А и B. Из них были освобождены 121,4 тыс. кв. м., однако треть из этого числа была сразу занята другими компаниями, следует из данных Nikoliers.

К январю 2023 года для аренды офисов иностранных компаний были доступны 74 тыс. кв. м. (51% от общего объема высвобожденных площадей). При этом 47 тыс. кв. м. (33%) на рынок не выходили, поскольку сразу перешли к новым арендаторам. Еще по 23 тыс. кв. м. (16%) договоры аренды с иностранными компаниями остались не расторгнутыми.

Фото: пресс-служба Nikoliers

Большинство компаний, которые закрыли офисы в Санкт-Петербурге, принадлежат к IT-сфере. В частности, это Veeam Software, EPAM Systems, Microsoft, Dino systems, Deutsche Telekom, JetBrains, Luxoft, Grid Dynamics и другие.

В декабре «Ъ-СПб» рассказывал, что кинотеатры в Петербурге начнут перепрофилировать под офисы.

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