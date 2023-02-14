Эрдоган сообщил о спасении из-под завалов в Турции 8 тыс. человек

Работавшие на пострадавших от землетрясения территориях Турции спасатели извлекли из-под завалов живыми более 8 тыс. человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его информации, большая часть из 81 тыс. пострадавших уже выписаны из больниц.

«Планируем быстро восстановить все разрушенные города. Более 100 стран мира, в первую очередь арабские государства, направили нам помощь или выразили слова соболезнования»,— добавил турецкий президент в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита в Дубае (его запись доступна на YouTube-канале саммита).

По информации ООН на 13 февраля, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 37 тыс. человек. Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля и привело к полному разрушению нескольких городов.

Подробнее об землетрясении в Турции — в материале «Дипломатия землетрясения».

Андрей Сапожников