В Екатеринбурге за 2022 год прошли 164 протестные акции

В 2022 году в Екатеринбурге пришли 164 протестных акциях, из которых только 16 не были согласованы с властями. Об этом заявил начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица в ходе постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы Екатеринбурга. Большинство митингов касались проведения специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несанкционированная акция протеста против частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Несанкционированная акция протеста против частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогу акций 366 жителей Екатеринбурга привлекли к административной ответственности. В отношении одного человека было возбуждено уголовное дело.

Всего за прошлый год сотрудники полиции рассмотрели более 470 тыс. заявлений, из них 150 тыс. касались преступлений. Уровень преступности из расчета на 10 тыс. населения города составил 115,6 преступления при средне областном 120,8 преступлений.

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