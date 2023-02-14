Более тысячи жителей свердловских поселков обратились в прокуратуру из-за цен на электроэнергию

Порядка 1,1 тыс. жителей 13 поселков в окрестностях Екатеринбурга подали обращение к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой проверить обоснованность повышения цен на электроэнергию и перевод потребителей на одноставочный тариф. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на жителей поселков. Кроме того, ы обращении они просят ответить, почему ресурсоснабжающая компания отказывает им в перерасчетах.

Свердловчане отмечают, что большая часть домов в поселках негазифицирована и все они ранее обслуживались по двухставочному тарифу. Потребление электроэнергии там в основном приходилось на ночь, поэтому после отмены ночного тарифа расходы на электроэнергию выросли не менее чем в два раза.

В обращении предложено введение дополнительного понижающего коэффициента для потребителей электроотопления из сельской местности.

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК повысила цены на электричество на 35%, однако это решение было отменено ФАС. В январе РЭК отменила ночной тариф на электроэнергию и ввела новые тарифы. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложением снизить тарифы на электроэнергию и изменить алгоритма их расчета.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте