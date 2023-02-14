Крымчанин пойдет под суд за нетрезвую дискредитацию армии

Житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о публичной дискредитации Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По информации правоохранителей, 35-летний мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности в связи с публичными высказываниями, направленными против использования ВС РФ. Несмотря на это, несколько недель назад он вновь, будучи нетрезвым, выкрикивал на остановке общественного транспорта лозунги, которые дискредитируют деятельность российской армии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). «Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и объяснил свое противоправное поведение злоупотреблением алкоголем»,— уточнили в СКР.

Александр Дремлюгин, Симферополь